Назад Средняя зарплата выросла до 2135 евро По данным Департамента статистики, в первом квартале 2026 года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составила 2135 евро. Это на 6,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ведущий аналитик Департамента статистики Криста Вайкметс отметила, что рост зарплат оставался стабильным – на уровне 5-6%: «В годовом сравнении рост зарплат отмечался во всех уездах, при этом наибольший рост отмечался в Рапласком и Ярваском уездах, в которых он составил около 7%. Наименьший рост зарплат был в Вильяндиском и Тартуском уездах, где рост зарплат остался в пределах 5%».