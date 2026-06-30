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Volkswagen готовит радикальную реструктуризацию: политики ФРГ выступили против закрытия заводов

Volkswagen может пойти на одно из крупнейших сокращений в истории автопрома: по данным СМИ, концерн рассматривает увольнение до 100 000 сотрудников и закрытие четырех заводов в Германии. План должен быть представлен наблюдательному совету 9 июля.
Volkswagen готовит радикальную реструктуризацию: политики ФРГ выступили против закрытия заводов
  • Foto: AP/Scanpix
Для правительства канцлера Фридриха Мерца это становится не только экономическим, но и политическим вызовом, пишет Politico. Автопром, долго считавшийся опорой немецкой промышленности, испытывает давление из-за конкуренции со стороны Китая, слабого спроса в Европе и торговых конфликтов с США.
«Главная цель – сохранить производственные площадки немецких производителей и рабочие места», – заявил в понедельник представитель канцлера Штефан Корнелиус.
Volkswagen не подтвердил детали плана, заявив, что не комментирует внутренние конфиденциальные документы. При этом в компании признали, что весь концерн, включая бренды и дочерние структуры, должен пройти радикальную реструктуризацию.
Особенность ситуации в том, что менеджмент VW не может действовать в одиночку. Земля Нижняя Саксония, где находится штаб-квартира концерна в Вольфсбурге, является вторым по величине акционером с правом голоса. Ее премьер, социал-демократ Олаф Лис, входит в наблюдательный совет и уже выступил против простого сценария сокращений.
«Наша задача – не искать решения в духе “уволим сотрудников или закроем площадки”», – сказал Лис телеканалу ZDF. По его словам, VW должен вернуть конкурентоспособность, технологическое лидерство и позиции на рынках.
По данным Manager Magazin, среди рассматриваемых мер — закрытие предприятий в Ганновере, Цвиккау, Эмдене и на площадке Audi в Неккарзульме. Также обсуждается возможное выделение части бизнеса в отдельную структуру. Эксперты считают, что такой шаг мог бы дать менеджменту больше свободы в вопросах заводов и занятости, но реализовать его будет крайне сложно: действующий наблюдательный совет должен одобрить подобные изменения.
Сейчас у представителей работников и земельных политиков есть большинство в наблюдательном совете – 11 из 19 голосов. Поэтому принятие жесткого плана без серьезных уступок профсоюзам выглядит маловероятным.
VW уже пытался сократить расходы: в конце 2024 года после длительных переговоров удалось избежать закрытия заводов, но стороны согласовали сокращение 35 000 рабочих мест к 2030 году. В марте 2026 года концерн увеличил план до 50 000. Теперь возможное удвоение этой цифры вызывает куда более жесткое сопротивление.
Оппозиционная AfD уже использует ситуацию для критики правительства. Один из лидеров партии Алиса Вайдель заявила, что промышленная база Германии «разрушается драматическими темпами». На фоне предстоящих земельных выборов в восточных регионах страны конфликт вокруг VW может стать одним из ключевых политических сюжетов лета.
В пятницу, 26 июня, стало известно, что в рамках программы экономии Volkswagen, один из крупнейших автоконцернов мира, собирается сократить до 100 000 сотрудников по всему миру.
Рассматриваются также изменения в производственной сети концерна: под угрозой закрытия могут оказаться заводы Volkswagen в Ганновере, Цвиккау и Эмдене, а также предприятие Audi в Неккарзульме. Окончательные решения должен обсудить наблюдательный совет Volkswagen.
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