Назад 29.07.25, 14:54 Последствия торговой сделки с США: рынок выигрывает, немецкая автомобильная промышленность проигрывает Главным победителем нового торгового соглашения ЕС и США стал сам рынок, отметил в интервью изданию Äripäev руководитель операций Lightyear в Европе Андрес Киттер.

По словам Андреса Киттера, среди пользователей Lightyear наблюдается устойчивый рост интереса к европейским акциям.

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«Фирменным знаком нынешней торговой политики, похоже, стали резкие повороты, из-за которых каждый новый день может принести новые позиции и напугать и без того неуверенные рынки. Поэтому самым большим победителем от достижения соглашения, скорее всего, является сам рынок – сделка приносит рынкам ту стабильность, которой мы уже давно не видели в вопросах тарифов», – сказал Киттер.