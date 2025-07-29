Последствия торговой сделки с США: рынок выигрывает, немецкая автомобильная промышленность проигрывает

По словам Андреса Киттера, среди пользователей Lightyear наблюдается устойчивый рост интереса к европейским акциям.
Foto: Лийз Трейманн
«Фирменным знаком нынешней торговой политики, похоже, стали резкие повороты, из-за которых каждый новый день может принести новые позиции и напугать и без того неуверенные рынки. Поэтому самым большим победителем от достижения соглашения, скорее всего, является сам рынок – сделка приносит рынкам ту стабильность, которой мы уже давно не видели в вопросах тарифов», – сказал Киттер.
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В воскресенье президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заключили соглашение, согласно которому для большинства товаров из ЕС будет введен импортный тариф в 15% на ввоз в США. Тем самым удалось избежать эскалации торговой войны.
Эстонская строительно-монтажная компания Rivest в последние годы совершила качественный скачок в развитии: если раньше она занималась в основном монтажными работами, то теперь берется за генеральный подряд и расширила территорию деятельности, охватив страны Скандинавии. Одновременно у команды, расположенной в разных локациях, росла потребность в гибкой и надежной ИТ-поддержке, которая позволила бы сосредоточиться на основной деятельности.