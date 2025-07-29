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  • 29.07.25, 14:54

Последствия торговой сделки с США: рынок выигрывает, немецкая автомобильная промышленность проигрывает

Главным победителем нового торгового соглашения ЕС и США стал сам рынок, отметил в интервью изданию Äripäev руководитель операций Lightyear в Европе Андрес Киттер.
По словам Андреса Киттера, среди пользователей Lightyear наблюдается устойчивый рост интереса к европейским акциям.
  • По словам Андреса Киттера, среди пользователей Lightyear наблюдается устойчивый рост интереса к европейским акциям.
  • Foto: Лийз Трейманн
«Фирменным знаком нынешней торговой политики, похоже, стали резкие повороты, из-за которых каждый новый день может принести новые позиции и напугать и без того неуверенные рынки. Поэтому самым большим победителем от достижения соглашения, скорее всего, является сам рынок – сделка приносит рынкам ту стабильность, которой мы уже давно не видели в вопросах тарифов», – сказал Киттер.
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