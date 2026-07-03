Финский стартап с участием эстонского инженера вышел на биржу США

Генеральный директор стартапа IQM Quantum Computers Ян Гетц гордится тем, что IQM стала первой европейской квантовой технологической компанией, акции которой торгуются на бирже США. «Быть первым всегда приятно, но в конечном счете важен долгосрочный успех».
Foto: DPA/Picture Alliance/Scanpix
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Квантовые компьютеры больше не являются игрушкой научных лабораторий — их влияние уже ощущается на Уолл-стрит, где технологические компании учитывают квантовые возможности в своих инвестиционных решениях. Но как инвестору стать частью этого стремительно набирающего силу тренда?