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Финский стартап с участием эстонского инженера вышел на биржу США

Финский стартап IQM Quantum Computers, совладельцем которого является эстонский инженер Йоханнес Хейнсоо, стал первой европейской квантовой технологической компанией, вышедшей на биржу США.
Генеральный директор стартапа IQM Quantum Computers Ян Гетц гордится тем, что IQM стала первой европейской квантовой технологической компанией, акции которой торгуются на бирже США. «Быть первым всегда приятно, но в конечном счете важен долгосрочный успех».
  • Генеральный директор стартапа IQM Quantum Computers Ян Гетц гордится тем, что IQM стала первой европейской квантовой технологической компанией, акции которой торгуются на бирже США. «Быть первым всегда приятно, но в конечном счете важен долгосрочный успех».
  • Foto: DPA/Picture Alliance/Scanpix
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