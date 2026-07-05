Миллионные долги, 85 граммов золота и напряженное собрание в Тарту. «Мы не можем ждать, пока нас пустят под нож!»

Находящаяся под угрозой лишения лицензии Ühisarveldused AS не может выплатить деньги своим клиентам. По данным Финансовой инспекции, большая часть их средств заблокирована в испытывающем трудности Тартуской кредитно-сберегательном обществе.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.