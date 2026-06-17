Тартуское КСО могло совершить преступление. «Передо мной предстала полная неразбериха»

Банкротный управляющий Тартуского кредитно‑сберегательного общества Тармо Петерсон отметил, что, возможно, еще много лет назад наступил момент, когда отраженные в балансе кредитные требования фактически уже не имели реальной стоимости.
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По оценке Петерсона, финансовые проблемы общества проявились в середине 2024 года или во второй половине того же года. На самом деле ситуация могла выйти из-под контроля еще раньше.
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Находящаяся под угрозой лишения лицензии Ühisarveldused AS не может выплатить деньги своим клиентам. По данным Финансовой инспекции, большая часть их средств заблокирована в испытывающем трудности Тартуской кредитно-сберегательном обществе.
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