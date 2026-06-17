Подписаться всего за 3.99 €
Подписаться всего за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,78%307,12
  • OMX Riga0,16%902,26
  • OMX Tallinn−0,25%2 097,69
  • OMX Vilnius−0,32%1 439,71
  • S&P 500−1,21%7 420,1
  • DOW 30−0,98%51 492,55
  • Nasdaq −1,34%26 021,66
  • FTSE 1000,14%10 508,61
  • Nikkei 2251,65%71 052,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,98
  • OMX Baltic−0,78%307,12
  • OMX Riga0,16%902,26
  • OMX Tallinn−0,25%2 097,69
  • OMX Vilnius−0,32%1 439,71
  • S&P 500−1,21%7 420,1
  • DOW 30−0,98%51 492,55
  • Nasdaq −1,34%26 021,66
  • FTSE 1000,14%10 508,61
  • Nikkei 2251,65%71 052,3
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%83,98

Тартуское КСО могло совершить преступление. «Передо мной предстала полная неразбериха»

Банкротный управляющий Тартуского кредитно-сберегательного общества Тармо Петерсон, изучая дела общества, заметил, что, возможно, было совершено преступление.
Банкротный управляющий Тартуского кредитно‑сберегательного общества Тармо Петерсон отметил, что, возможно, еще много лет назад наступил момент, когда отраженные в балансе кредитные требования фактически уже не имели реальной стоимости.
  • Банкротный управляющий Тартуского кредитно‑сберегательного общества Тармо Петерсон отметил, что, возможно, еще много лет назад наступил момент, когда отраженные в балансе кредитные требования фактически уже не имели реальной стоимости.
  • Foto: Siim Lõvi/ERR/Scanpix
По оценке Петерсона, финансовые проблемы общества проявились в середине 2024 года или во второй половине того же года. На самом деле ситуация могла выйти из-под контроля еще раньше.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.06.26, 13:09
Суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество. «Есть признаки финансовой пирамиды»
Существенно дополнено в 14.35
Тартуский уездный суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество (КСО), привлекшее около 40 млн евро.
Новости
  • 26.05.26, 16:15
Лишилась лицензии фирма, связанная с проблемным КСО. «Деньги клиентов заблокированы»
Ühisarveldused AS, отвечавшая за деньги клиентов проблемного Тартуского кредитно-сберегательного общества, лишилась лицензии, поскольку суд отменил предварительную правовую защиту.
Новости
  • 08.05.26, 14:13
Беда не приходит одна. Деньги клиентов платежной фирмы оказались заблокированными в КСО
Находящаяся под угрозой лишения лицензии Ühisarveldused AS не может выплатить деньги своим клиентам. По данным Финансовой инспекции, большая часть их средств заблокирована в испытывающем трудности Тартуской кредитно-сберегательном обществе.
Новости
  • 24.03.26, 16:03
Суд не удовлетворил жалобу Тартуского КСО по делу о санации
Окружной суд, как и уездный, отказался принимать к производству заявление Тартуского кредитно-сберегательного общества о санации.
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
При строительстве дорог, площадей и террас натуральный камень – это не только эстетичный выбор, но и одно из самых прочных и долговечных решений, которое одинаково хорошо подходит как для частных садов, так и для городской среды.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.06.26, 16:05
Топ-менеджер, присвоивший сотни тысяч евро у Electrolux Eesti, признан виновным
2
Новости
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
3
Новости
  • 17.06.26, 11:54
Отт Тянак покупает новое здание таллиннского представительства Amserv
4
Новости
  • 15.06.26, 14:32
Компания Leonhard Weiss построит в Ласнамяэ тоннель за 10 млн евро
5
Новости
  • 16.06.26, 19:10
«Мы ждали этого десять лет». В Эстонии ликвидируют алкогольный регистр
6
Новости
  • 16.06.26, 11:25
Bolt проиграл налоговой службе Великобритании спор на 220 млн евро

Последние новости

Интервью
  • 18.06.26, 06:00
Первая госкомпания Латвии выходит на биржу: «У нас нет срочной потребности в деньгах»
Новости
  • 17.06.26, 18:58
Продавцов топлива застала врасплох рекомендация Департамента конкуренции меньше говорить. «Мы крайне удивлены»
Инвестор Тоомас
  • 17.06.26, 18:26
Инвестор Тоомас: дойдет ли футбольный праздник и до бирж? В фокусе – акции игорных компаний
Новости
  • 17.06.26, 17:45
Тартуское КСО могло совершить преступление. «Передо мной предстала полная неразбериха»
Банкротство выявило дыру в 35 млн евро
Новости
  • 17.06.26, 17:17
Завод атмосферных газов, который строится под Нарвой, перейдет под управление ИИ
Новости
  • 17.06.26, 16:26
Марти Хяэль: совсем скоро увидим, кто окажется главным победителем в этой мутной воде
Новости
  • 17.06.26, 15:56
Мадис Мюллер вошел в Бюджетный совет
Биржа
  • 17.06.26, 15:20
SpaceX стремительно ворвалась в портфели эстонских инвесторов. Но не все участники рынка поддались эйфории

Сейчас в фокусе

Логистический терминал семьи Голинских в Мууга.
Новости
  • 17.06.26, 06:00
Короли какао-логистики третий год теряют в прибыли: «Все предприятия Эстонии лишились преимуществ»
Китай и Россия сотрудничали в сфере энергетики, однако цену в этих отношениях диктует Пекин.
Новости
  • 17.06.26, 08:47
Уроки Ормузского пролива: Китай всемогущ, Россию можно было бы легко загнать в угол
В пресс‑релизе Отт Тянак подчеркивает, что основными принципами японской деловой культуры являются последовательное развитие, ответственность и неизменная ориентация на качество.
Новости
  • 17.06.26, 11:54
Отт Тянак покупает новое здание таллиннского представительства Amserv
Управляющий фонда коллекционных вин Ристо Кальюранд признает, что столь длительного падения рынка они предвидеть не могли, однако подчеркивает, что винный фонд как класс активов все еще находится на начальной стадии.
Новости
  • 17.06.26, 08:23
Винный фонд главы бюро премьер-министра забродил. «Вероятно, привлечем еще денег»
Каждая регистрация стоила компаниям денег и отнимала время.
Новости
  • 16.06.26, 19:10
«Мы ждали этого десять лет». В Эстонии ликвидируют алкогольный регистр
Суд считает, что представленные в отчете данные подтверждают устойчивую неплатежеспособность Тартуского КСО.
Новости
  • 17.06.26, 13:09
Суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество. «Есть признаки финансовой пирамиды»
Существенно дополнено в 14.35
Ferrari открыла в Эстонии первый официальный сервисный центр
Новости
  • 17.06.26, 13:36
Ferrari открыла в Эстонии первый официальный сервисный центр
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?
  • KM
Content Marketing
  • 17.06.26, 11:04
Красивый и долговечный: как выбрать подходящий натуральный камень?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026