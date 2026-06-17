Суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество. «Есть признаки финансовой пирамиды»

Суд считает, что представленные в отчете данные подтверждают устойчивую неплатежеспособность Тартуского КСО.
Foto: Jassu Hertsmann
Тартуский уездный суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество, привлекшее около 40 млн евро, и отметил, что в хозяйственной деятельности должника присутствуют признаки финансовой пирамиды, при которой текущая хозяйственная деятельность финансировалась за счет денежных средств новых вкладчиков.
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Находящаяся под угрозой лишения лицензии Ühisarveldused AS не может выплатить деньги своим клиентам. По данным Финансовой инспекции, большая часть их средств заблокирована в испытывающем трудности Тартуской кредитно-сберегательном обществе.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.