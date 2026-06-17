Назад Суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество. «Есть признаки финансовой пирамиды» Тартуский уездный суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество (КСО), привлекшее около 40 млн евро.

Тартуский уездный суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество, привлекшее около 40 млн евро, и отметил, что в хозяйственной деятельности должника присутствуют признаки финансовой пирамиды, при которой текущая хозяйственная деятельность финансировалась за счет денежных средств новых вкладчиков.