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Суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество. «Есть признаки финансовой пирамиды»

Тартуский уездный суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество (КСО), привлекшее около 40 млн евро.
Суд считает, что представленные в отчете данные подтверждают устойчивую неплатежеспособность Тартуского КСО.
  • Суд считает, что представленные в отчете данные подтверждают устойчивую неплатежеспособность Тартуского КСО.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Тартуский уездный суд объявил банкротом Тартуское кредитно-сберегательное общество, привлекшее около 40 млн евро, и отметил, что в хозяйственной деятельности должника присутствуют признаки финансовой пирамиды, при которой текущая хозяйственная деятельность финансировалась за счет денежных средств новых вкладчиков.
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