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Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел отдельные телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным: оба поздравили его с 250-летием независимости США, при этом с украинским и российским президентами он также обсуждал перспективы завершения войны.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Shutterstock
После разговора Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины в войне против России и подчеркнул, что американская помощь остается важной для защиты независимости страны. «Мы чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, у сторон есть «реальная перспектива завершить эту войну», а решимость США будет иметь решающее значение. Зеленский также сообщил, что договорился с Трампом продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре, передает «Медуза».
С юбилеем независимости США Трампа поздравил и президент России Владимир Путин. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в ходе телефонного разговора Путин отметил важность «бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают», в том числе к союзничеству в годы Второй мировой войны.
По словам Ушакова, Трамп и Путин также обсуждали войну в Украине. Помощник российского президента заявил, что Трамп «подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса».
При этом Ушаков сказал, что Путин изложил Трампу российскую оценку ситуации на фронте. «Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — заявил он.
В июне президент Франции Эммануэль Макрон после саммита «Большой семерки» говорил, что Трамп изменил свое мнение о перспективах Украины в войне с Россией. По словам Макрона, раньше Трамп считал, что «Украина проиграет», однако затем понял, что прогнозы о скором падении Украины и неспособности страны пережить зиму не подтвердились.
Financial Times со ссылкой на источники писала, что во время саммита G7 в середине июня Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинскими дальнобойными ударами по целям в глубине России. Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника также сообщала, что в конце июня Трамп в частном порядке призывал Зеленского действовать «более смело» в отношении России.
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