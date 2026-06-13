Европейский Союз начинает переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой

Европейский союз достиг договоренности о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил удовлетворение началом переговоров о вступлении в Европейский Союз. «Украина выполняет необходимое, и важно, что Европейский Союз также держит свое слово», – отметил Зеленский.
- Foto: Lehtikuva/SIPA/Scanpix
В пятницу 27 стран-членов Европейского Союза достигли договоренности, чтобы уже в понедельник открыть с Украиной и Молдовой первый тематический блок переговоров о вступлении, или основы. Ранее начать переговоры о вступлении было невозможно, поскольку против вступления Украины выступало правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Однако этой весной на выборах победила партия Петера Мадьяра, которая более благосклонно настроена к отношениям с Европейским Союзом.
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