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EstLink 1 уходит на техобслуживание

Электрокабель EstLink 1 между Эстонией и Финляндией с четверга, 27 августа, и до конца месяца будет находиться на плановом техобслуживании, сообщил системный оператор Elering.
Помимо EstLink 1, энергосистему Эстонии с Финляндией соединяет и EstLink 2, мощность которого почти вдвое выше.
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