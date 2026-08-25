EstLink 1 уходит на техобслуживание

В Хюйру в этом году начнет работу первая в странах Балтии фабрика искусственного интеллекта, ради которой дата-центр Greenergy расширят почти за 100 миллионов евро. Первым крупным клиентом станет американская биржевая компания Nebius.
Когда оператор магистральной сети Elering в конце года объявит тендер на создание до 900 мегаватт генерирующих мощностей с возможностью перезапуска энергосистемы, в нем не сможет участвовать один из наиболее продвинутых проектов газовой электростанции в Эстонии.
MCF Group Estonia, среди владельцев которой известные эстонские предприниматели, инвестирует около 100 млн евро в дата-центр Greenergy Data Centers. К концу года компания намерена создать первый в странах Балтии дата-центр, предоставляющий инфраструктуру для искусственного интеллекта.
Экономика Финляндии уже два года растет быстрее, чем ожидалось, а последние показатели превосходят все прогнозы. Руководители двух эстонских биржевых компаний настроены сдержанно оптимистично и надеются извлечь выгоду из бума дата-центров у северных соседей и повышения уровня жизни потребителей.
Мясные и рыбные прилавки Selver стали визитной карточкой сети – здесь сочетаются свежесть, качество и ручная работа. В отличие от обычных упакованных товаров, значительная часть продукции из свежего мяса и рыбы в Selver готовят непосредственно на месте. «Клиент прежде всего ценит свежесть и стабильное качество, и именно этих принципов мы придерживаемся каждый день», — говорит руководитель производства свежих мясных и рыбных продуктов Selver Аймар Канн.