Марк Рютте в Таллинне: у НАТО есть все варианты ответа на действия России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции в Таллинне, что альянс присутствует здесь на земле, на море и в воздухе, а для защиты своей территории у него есть необходимые планы, подготовка и силы.
Ранним утром 13 октября у побережья Болгарии еще два торговых судна стали целью атак беспилотников, одно из них, как предполагается, затонуло. За последнюю неделю в Черном море удары беспилотников получили уже пять торговых судов, а страховые компании расширили зону военного риска на все Черное море.
Истребители НАТО сбили иностранный беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии в ночь на 14 августа. По данным Вооруженных сил страны, дрон оказался над Латвией в результате российской радиоэлектронной борьбы.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.