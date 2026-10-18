Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,22%319,39
  • OMX Riga0,1%972,31
  • OMX Tallinn−0,06%2 228,28
  • OMX Vilnius0,43%1 512,81
  • S&P 500−1,09%7 659,44
  • DOW 30−0,34%52 002,41
  • Nasdaq −2,14%26 140,03
  • FTSE 1000,38%10 881,9
  • Nikkei 2251,39%65 324,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%94,58
  • OMX Baltic0,22%319,39
  • OMX Riga0,1%972,31
  • OMX Tallinn−0,06%2 228,28
  • OMX Vilnius0,43%1 512,81
  • S&P 500−1,09%7 659,44
  • DOW 30−0,34%52 002,41
  • Nasdaq −2,14%26 140,03
  • FTSE 1000,38%10 881,9
  • Nikkei 2251,39%65 324,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%94,58

Украина осуществила масштабную атаку беспилотниками на Санкт-Петербург

Украинские войска в ходе масштабной атаки беспилотников в ночь на воскресенье атаковали нефтяной терминал, дата-центр и мост, расположенные в Санкт-Петербурге и его окрестностях.
На снятых жителями Санкт-Петербурга видео видны взрывы и охваченный огнем нефтяной терминал.
Добавьте Деловые ведомости в предпочитаемые источники Google
Так вы будете чаще видеть наши статьи в Google.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 17.10.26, 11:06
Трамп поставил на паузу «адские санкции» против России спустя месяц после их подписания
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, позволяющий отказаться от введения санкций и пошлин, связанных с энергетическими доходами России, хотя соответствующее решение было принято всего месяц назад.
Новости
  • 14.10.26, 12:05
Латвия не намерена прекращать транзит российского зерна
Запрет грозит судебными исками на сотни миллионов евро
Латвия, которая призывала Эстонию запретить транзит российского зерна, сама решила отказаться от такого шага из-за опасений крупных судебных исков.
Новости
  • 17.10.26, 16:21
Три года без прибыли, впереди – отказ от российского сырья: Silmet ждут непростые времена
Работающая в Силламяэ NPM Silmet уже три года несет крупные убытки. Впереди компанию ждут непростые времена: поставки из России должны прекратиться к концу этого года, как обещает канадская материнская компания.
  • KM
Content Marketing
  • 06.10.26, 15:24
Четыре многоквартирных дома в сотрудничестве с Omega Laen. Как Пеэтер Рааг финансирует свои девелоперские проекты?
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.10.26, 15:18
В Эстонии появится новая сеть микромагазинов без продавцов
2
Новости
  • 15.10.26, 19:17
В Эстонии открылся первый магазин Gap
3
Новости
  • 16.10.26, 13:22
Руководитель, проработавший в Piletilevi более 20 лет, ушел из компании. «Надеюсь, теперь дела пойдут быстрее и интереснее»
4
Новости
  • 16.10.26, 17:26
IT-фирма вывела из Эстонии рекордные дивиденды
5
Новости
  • 16.10.26, 11:35
SEB поставил точку в расследовании об отмывании денег в Балтии. Цена вопроса – 33 млн долларов
6
Новости
  • 16.10.26, 06:00
Кристина Мустонен ушла из Arco Vara в кикбоксинг и консалтинг. «Без дисциплины и характера – никуда»

Последние новости

Новости
  • 18.10.26, 13:21
Первое лето портовой корчмы привело людей на пляж, но прибыли не видно. «День мог закончиться двузначной суммой продаж»
Новости
  • 18.10.26, 13:01
На военной базе в Канаде произошел крупный пожар: есть погибшие и пострадавшие
Новости
  • 18.10.26, 12:49
Кокаин все активнее проникает на рабочие места. «Зависимость поражает и способного работника»
Новости
  • 18.10.26, 12:27
Во Франции протесты вышли из-под контроля, спалили историческую ратушу
ТОП
  • 18.10.26, 12:16
Победитель TOПа архитектурных бюро благодаря тендерам превратил прежний убыток в 190 000 евро прибыли
Новости
  • 18.10.26, 12:02
Украина осуществила масштабную атаку беспилотниками на Санкт-Петербург
Новости
  • 18.10.26, 09:21
Ресторанная критика. Изящная спасительная соломинка как посольство Дикого Востока для трудового народа
Новости
  • 18.10.26, 08:58
Музыка для трейлеров голливудских блокбастеров рождается в лесу на Хийумаа. «Стресс не стоит никаких денег»

Сейчас в фокусе

Новые магазины будут работать в режиме самообслуживания – без сотрудников, обслуживающих покупателей.
Новости
  • 16.10.26, 15:18
В Эстонии появится новая сеть микромагазинов без продавцов
На фото члены правления Breakwater Technology Олег Юрченко и Кристина Сисин
Новости
  • 16.10.26, 17:26
IT-фирма вывела из Эстонии рекордные дивиденды
Кто победит?
Mнения
  • 16.10.26, 16:50
Делов-то: амбициозный Кылварт и бесперспективная Европа
Кристина Мустонен увлеклась кикбоксингом, а в бизнесе готовит новый проект.
Новости
  • 16.10.26, 06:00
Кристина Мустонен ушла из Arco Vara в кикбоксинг и консалтинг. «Без дисциплины и характера – никуда»
Присяжный адвокат бюро Widen Ксения Кравченко.
Mнения
  • 16.10.26, 13:07
Санация: как сохранить бизнес и повлиять на кредиторов
По словам финансового директора Arco Vara Дарьи Большаковой, одна из главных проблем связана с объемом коммерческих площадей, запланированных в квартале Luther: с учетом нынешней ситуации на рынке коммерческой недвижимости Таллинна выводить их все на рынок в первоначально запланированные сроки не имеет смысла. «Наша цель – не начинать строительство любой ценой», – сказала Большакова.
Биржа
  • 16.10.26, 14:40
Обещания инвесторам в облигации не прошли проверку реальностью
SEB выплатит финансовому регулятору Нью-Йорка 33 млн долларов, чтобы поставить точку в расследовании прежних мер по борьбе с отмыванием денег в странах Балтии.
Новости
  • 16.10.26, 11:35
SEB поставил точку в расследовании об отмывании денег в Балтии. Цена вопроса – 33 млн долларов
Selveri Köök впервые объединил усилия с глобальным продовольственным брендом
  • KM
Content Marketing
  • 15.10.26, 14:34
Selveri Köök впервые объединил усилия с глобальным продовольственным брендом

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026