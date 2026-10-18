Украина осуществила масштабную атаку беспилотниками на Санкт-Петербург

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, позволяющий отказаться от введения санкций и пошлин, связанных с энергетическими доходами России, хотя соответствующее решение было принято всего месяц назад.
Работающая в Силламяэ NPM Silmet уже три года несет крупные убытки. Впереди компанию ждут непростые времена: поставки из России должны прекратиться к концу этого года, как обещает канадская материнская компания.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.