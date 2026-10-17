Трамп поставил на паузу «адские санкции» против России спустя месяц после их подписания
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, позволяющий отказаться от введения санкций и пошлин, связанных с энергетическими доходами России, хотя соответствующее решение было принято всего месяц назад.
Президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал закон о расширении санкций против России. Документ также предусматривает дополнительные пошлины и запреты в отношении РФ и продлевает действие санкций против Ирана.
Сенат США одобрил масштабный законопроект о санкциях против России, направленный в том числе на сокращение доходов Москвы от экспорта энергоресурсов. В пятницу, 7 августа, инициативу поддержали 86 сенаторов, 11 проголосовали против.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.