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Трамп поставил на паузу «адские санкции» против России спустя месяц после их подписания

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ, позволяющий отказаться от введения санкций и пошлин, связанных с энергетическими доходами России, хотя соответствующее решение было принято всего месяц назад.
Президент США Дональд Трамп принял очередное неожиданное решение всего через неделю после того, как сообщил, что США согласились покупать у России дизельное топливо.
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