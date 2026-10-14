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Латвия не намерена прекращать транзит российского зерна

Латвия, которая призывала Эстонию запретить транзит российского зерна, сама решила отказаться от такого шага из-за опасений крупных судебных исков.
«Мы хотели повысить транзитные тарифы в четыре раза, но не можем этого сделать», – признал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
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