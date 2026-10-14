Латвия не намерена прекращать транзит российского зерна

Правительство Эстонии решило ввести государственную санкцию, запрещающую транзит через страну зерна из России и Беларуси. Таким образом власти намерены исключить возможность использования эстонских портов в качестве нового маршрута для вывоза российской зерновой продукции.
Латвия и Литва могут полностью запретить транзит российского зерна через свои порты. Поводом для такого решения стал резкий рост поставок после того, как украинские атаки вывели из строя значительную часть российской портовой инфраструктуры.
Мировые цены на сельхозпродукцию продемонстрировали самый сильный квартальный скачок с начала 2022 года. Причиной стали новое обострение ситуации в Черноморском регионе и экстремальные погодные условия.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.