Evecon продала литовский проект за 25 млн евро израильской биржевой компании

Планируемый компаниями Evecon и Enery Estonia ветропарк Püssi в волости Люганузе в Ида-Вирумаа получил разрешение на строительство, хотя рядом обитает орлан-белохвост – вид, находящийся под строгой охраной.
Энергетическая компания Evecon вместе с французским производителем энергии Corsica Sole и инвестиционным фондом Mirova открыла вторую крупную аккумуляторную станцию, которая за миллисекунды способна выдавать мощность для балансировки частоты в сети. Однако на рынке ей мешает аварийная станция Elering.
Энергетическая компания Evecon вместе с французским производителем энергии Corsica Sole и инвестиционным фондом Mirova открыли в Харьюмаа, в Кийза, один из крупнейших в Европе аккумуляторных парков Hertz 1. Стоимость проекта достигла 85 млн евро.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.