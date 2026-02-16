Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,3%10 478,21
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,01
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,3%10 478,21
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%91,01
  • 16.02.26, 11:45

Крупнейший в Эстонии солнечный парк Evecon получил солидные инвестиции

В Пярнумаа на крупнейшем в Эстонии солнечном парке в Кирикмяэ начались строительные работы по установке мощной аккумуляторной системы хранения энергии: Evecon привлекла на проект 85 млн евро.
Солнечный парк Evecon был открыт в Пярнумаа в октябре 2024 года. Это один из крупнейших солнечных парков в Балтии и крупнейший парк в Эстонии – до тех пор, пока не будет достроен солнечный парк в Ристи.
  • Солнечный парк Evecon был открыт в Пярнумаа в октябре 2024 года. Это один из крупнейших солнечных парков в Балтии и крупнейший парк в Эстонии – до тех пор, пока не будет достроен солнечный парк в Ристи.
  • Foto: Andras Kralla
Солнечный парк Кирикмяэ расширят до самой мощной в Эстонии гибридной электростанции. Французская инвестиционная компания Mirova и эстонская энергетическая компания Evecon добавят к уже работающему солнечному парку мощностью 77,5 MWp аккумуляторную систему хранения энергии мощностью 55 MW и емкостью 250 MWh.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 05.02.26, 08:34
Обратная сторона солнечного парка: выигравшая аукцион энергетическая компания осталась ни с чем
Вместо победителя аукциона продавец ищет нового инвестора
Предприниматели из Тартуского уезда, которые сейчас рассчитывают привлечь от будущих инвесторов десятки миллионов евро, в этом же проекте аккумуляторного парка уже оставили одного добросовестного инвестора с пустыми руками.
Новости
  • 04.02.26, 11:46
Один из самых мощных в Европе: в Харьюмаа открыли аккумуляторный парк стоимостью 85 млн евро
Энергетическая компания Evecon вместе с французским производителем энергии Corsica Sole и инвестиционным фондом Mirova открыли в Харьюмаа, в Кийза, один из крупнейших в Европе аккумуляторных парков Hertz 1. Стоимость проекта достигла 85 млн евро.
Новости
  • 30.12.25, 11:59
Эстонские инвесторы построят на берегу Чудского озера аккумуляторный парк за 45 млн евро
По инициативе эстонских инвесторов на западном берегу Чудского озера появится аккумуляторный парк мощностью 90 мегаватт, строительство которого начнется в следующем году.
Новости
  • 25.12.25, 13:57
Предприниматель Олег Гросс: не хотелось бы зазнаваться, но дела у нас идут очень хорошо
Если в Эстонии экономическая ситуация становится сложной, владелец сети Grossi toidukaubad радуется – низкие цены привлекают людей в магазины и бизнес процветает.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.

Самые читаемые

1
Новости
  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
2
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
3
Новости
  • 13.02.26, 11:58
LHV необоснованно списал деньги со счетов клиентов
4
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
5
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
6
ТОП
  • 13.02.26, 15:52
ТОП гостиничных компаний. Отель в центре Таллинна лидирует второй год подряд

Последние новости

Новости
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального
Новости
  • 16.02.26, 15:51
Департамент статистики на пике энергокризиса завысил оценку инфляции на 1,8%
Новости
  • 16.02.26, 14:13
Арно Кютт выкупил долю делового партнера в мебельном магазине ON24
Новости
  • 16.02.26, 13:48
Продавец оборудования требует через суд погашения долга от находящегося на грани банкротства завода E-Piim
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Новости
  • 16.02.26, 12:54
Apollo Group планирует привлечь 50 млн евро через выпуск облигаций на бирже
Новости
  • 16.02.26, 12:38
Рейн Кильк строит в Южной Эстонии крупный аккумуляторный парк
Новости
  • 16.02.26, 11:45
Крупнейший в Эстонии солнечный парк Evecon получил солидные инвестиции

Сейчас в фокусе

Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
Генеральный директор Bolt Маркус Виллиг.
Новости
  • 15.02.26, 13:36
Маркус Виллиг о будущем Bolt: мы достигли лишь 1% от того, к чему стремимся
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Человек на фото не настоящий и точно не был членом правления ни одной компании. Это созданный искусственным интеллектом портрет статистически среднего руководителя, который в прошлом году ушел с должности. Назовем его Дмитрием.
Новости
  • 14.02.26, 12:55
ТАБЛИЦА | В прошлом году компании покинули 9000 руководителей: собирательный образ — Дмитрий, 44 года
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Новости
  • 13.02.26, 06:00
«Если коротко, то немножко страшно»: что происходит с рынком ИТ в Эстонии
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании
  • KM
Sisuturundus
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026