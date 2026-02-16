Крупнейший в Эстонии солнечный парк Evecon получил солидные инвестиции

Солнечный парк Evecon был открыт в Пярнумаа в октябре 2024 года. Это один из крупнейших солнечных парков в Балтии и крупнейший парк в Эстонии – до тех пор, пока не будет достроен солнечный парк в Ристи.
Foto: Andras Kralla
Солнечный парк Кирикмяэ расширят до самой мощной в Эстонии гибридной электростанции. Французская инвестиционная компания Mirova и эстонская энергетическая компания Evecon добавят к уже работающему солнечному парку мощностью 77,5 MWp аккумуляторную систему хранения энергии мощностью 55 MW и емкостью 250 MWh.
Вместо победителя аукциона продавец ищет нового инвестора
Предприниматели из Тартуского уезда, которые сейчас рассчитывают привлечь от будущих инвесторов десятки миллионов евро, в этом же проекте аккумуляторного парка уже оставили одного добросовестного инвестора с пустыми руками.
Энергетическая компания Evecon вместе с французским производителем энергии Corsica Sole и инвестиционным фондом Mirova открыли в Харьюмаа, в Кийза, один из крупнейших в Европе аккумуляторных парков Hertz 1. Стоимость проекта достигла 85 млн евро.
