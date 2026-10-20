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Нарва требует от легендарного клуба Ro-Ro освободить помещения 16 ноября

Нарвский арт-клуб Ro-Ro, который авторитетный британский музыкальный портал Gigwise в 2019 году включил в подборку 11 лучших независимых музыкальных площадок Европы, получил уведомление о прекращении аренды с 16 ноября. Причина – постоянные долги по арендной плате.
Клуб Ro-Ro располагается прямо на берегу пограничной реки.
  • Клуб Ro-Ro располагается прямо на берегу пограничной реки.
  • Foto: Николай Андреев
Город требует вернуть помещения в историческом здании в порту на берегу Наровы и погасить задолженность. Прежде власти предоставляли клубу отсрочки, признавая его ценность для города.
Уведомление от 16 октября адресовано Puhtus ja Hoolitsus OÜ – фирме, которая ведет деятельность Ro-Ro. Документ подписала директор Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова. Помещения на первом и втором этажах здания по адресу Йыэ, 3 требуется освободить и передать городу днем 16 ноября.
По расчету департамента, на 16 октября просроченная задолженность по аренде, обслуживанию здания и коммунальным услугам составляла 6477 евро. Вместе с текущими платежами, срок которых наступает 31 октября, город требует перечислить 7165 евро. Если деньги не поступят к концу октября, ведомство намерено обратиться в суд за взысканием задолженности.
Прекращение аренды и взыскание денег – это два отдельных требования. Обещания сохранить договор при погашении долга до конца месяца в документе нет. Основанием для досрочного расторжения город называет неоднократные нарушения обязательств по оплате.
Рассрочка не помогла вернуть все
Последний график погашения долга, о котором говорится в уведомлении, был составлен 19 ноября 2025 года. С конца ноября до конца февраля фирма должна была выплатить 5858 евро, продолжая оплачивать текущие счета. Обязательства были выполнены лишь частично: к концу февраля непогашенными оставались 3010 евро.
В этом году департамент отправлял требования об оплате уже три раза, а последний платеж – 4481 евро – получил 22 июля.
Налоговый долг держится почти два года
Задолженностью перед городом финансовые трудности фирмы не ограничиваются. По данным Инфобанка, на 20 октября налоговый долг Puhtus ja Hoolitsus составлял 11 196 евро. Это отдельное обязательство перед государством, не входящее в сумму, которую требует нарвский Департамент городского хозяйства.
График налоговой задолженности в Инфобанке показывает, что с конца 2024 года она ни разу не опускалась до нуля. В 2025 году долг временами приближался к 15 000 евро, затем постепенно сокращался. Летом 2026 года он составлял около 5000 евро, однако осенью вновь вырос и к 20 октября превысил 11 000.
Одновременно оборот предприятия, который рос несколько лет после пандемии, начал снижаться. По данным Инфобанка, на пике – в 2023 году – оборот составлял около 335 тысяч евро, с тех пор фирма потеряла около 40% выручки. При этом прошлый год предприятие закончило с небольшой прибылью, менее 1% от выручки.

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В этом году оборот продолжил снижаться. По квартальным данным Инфобанка, за первые три квартала 2026 года он составил 142,2 тысячи евро – примерно на 19% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года. Почти 80% этой суммы пришлось на третий квартал. Эти показатели относятся ко всей деятельности Puhtus ja Hoolitsus, а не только к концертной программе Ro-Ro.
В 2023 году клуб уже стоял перед угрозой закрытия
О похожей ситуации «Нарвская газета» писала весной 2023 года. Тогда город требовал погасить задолженность до следующего дня и предупреждал о расторжении договора аренды. Издание описывало историю отсрочек еще с 2022 года.
Тогда город вновь предложил рассрочку – до начала 2023 года. Затем владелец клуба Роман Бойко попросил перенести срок на конец июня, объясняя задолженность ростом цен на электричество. К 10 апреля 2023 года после очередного платежа клуб оставался должен городу 2382 евро.
Как пояснял ранее Роман Бойко, даже зимние концерты приходилось финансировать из летних заработков.
При этом город учитывал особое положение клуба. В опубликованном газетой письме власти признавали его ценным для городского пространства Нарвы заведением и предлагали обсудить выход из долговой ситуации.
Место, куда после концертов приезжали хедлайнеры
За Ro-Ro закрепилась репутация одного из центров независимой музыкальной жизни Нарвы. Клуб стал площадкой фестиваля Station Narva и остается в его программе: в сентябре 2026 года здесь проходили выступления музыкантов и диджеев.
Именно во время Station Narva в Ro-Ro побывал журналист Gigwise, впоследствии включивший клуб в европейскую подборку. Он рассказывал, что после своих выступлений сюда приехали хедлайнеры фестиваля – Echo & the Bunnymen и Tricky. Автор отмечал расположение у пограничной реки, необычный интерьер и атмосферу небольшой независимой площадки.
Ro-Ro рекомендует посетителям и городской туристический портал Visit Narva. Он представляет клуб как место встреч музыкантов, исполнителей и художников из Эстонии и других стран. По описанию портала, летняя площадка вмещает 150 посетителей, а зимой заведение работает только по выходным как клуб и концертный зал на 70 человек.
В интервью нарвскому молодежному журналу Narvamus Бойко объяснял, как связаны две стороны этого бизнеса: «Большая часть средств, которую Ро-ро зарабатывает на продаже еды и напитков, идет на поддержку музыкальной составляющей».
Теперь для возвращения помещений город обозначил конкретную дату – 16 ноября. Есть ли шанс вновь договориться о продолжении работы клуба, пока неизвестно.
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