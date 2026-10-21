Британия запустит газовое месторождение в Северном море: облегчение может почувствовать и Европа
Великобритания одобрила запуск газового месторождения Jackdaw в Северном море. Дополнительный объем газа предназначен прежде всего для британского рынка, но косвенно должен помочь удовлетворить спрос и в остальной Европе.
Из-за войн привычная бизнес-модель европейских энергетических компаний, десятилетиями приносившая прибыль, оказалась перевернута с ног на голову. На этом фоне запасы нефти в Европе опустились до рекордно низкого уровня. Однако эстонские эксперты не видят оснований для государственного вмешательства и даже не исключают снижения цен этой зимой.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.