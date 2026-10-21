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Британия запустит газовое месторождение в Северном море: облегчение может почувствовать и Европа

Великобритания одобрила запуск газового месторождения Jackdaw в Северном море. Дополнительный объем газа предназначен прежде всего для британского рынка, но косвенно должен помочь удовлетворить спрос и в остальной Европе.
Климатические активисты давно выступают против запуска газового месторождения Jackdaw и сегодня также выразили недовольство решением премьер-министра Великобритании Энди Бернхэма.
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