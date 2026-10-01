Кельдо готовит меры на случай возможного энергетического кризиса

Из-за войн привычная бизнес-модель европейских энергетических компаний, десятилетиями приносившая прибыль, оказалась перевернута с ног на голову. На этом фоне запасы нефти в Европе опустились до рекордно низкого уровня. Однако эстонские эксперты не видят оснований для государственного вмешательства и даже не исключают снижения цен этой зимой.