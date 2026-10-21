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От кредитной деятельности до внутреннего контроля: Фининспекция потребовала от Coop Pank устранить недостатки

Согласно предписанию надзорного органа, Coop Pank должен изменить, в частности, систему внутреннего контроля и организацию кредитной деятельности, а также выполнить установленные требования в 2026 и 2027 годах.
В феврале Äripäev писал, что Финансовая инспекция еще в прошлом году начала проверять связи Coop Pank с автомобильным бизнесом JMV.
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