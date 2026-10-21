От кредитной деятельности до внутреннего контроля: Фининспекция потребовала от Coop Pank устранить недостатки
Согласно предписанию надзорного органа, Coop Pank должен изменить, в частности, систему внутреннего контроля и организацию кредитной деятельности, а также выполнить установленные требования в 2026 и 2027 годах.
Налоговый департамент требует от дочерней фирмы JMV крупную сумму, но с самой компании, оказавшейся в долгах, уже нечего взыскать. Поэтому налоговики планируют выпотрошить кошельки ее бывших руководителей – Яака Лайксоо и Вирго Веймана.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.