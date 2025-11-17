Назад 17.11.25, 08:52 Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму Налоговый департамент требует от дочерней фирмы JMV крупную сумму, но с самой компании, оказавшейся в долгах, уже нечего взыскать. Поэтому налоговики планируют выпотрошить кошельки ее бывших руководителей – Яака Лайксоо и Вирго Веймана.

Автосалон JMV Motors в Юлемисте, где на самом деле велась деятельность. Спор JMV, ввозившей в Эстонию машины с чешскими номерами, и Налогового департамента начался несколько лет назад.

Foto: Andras Kralla

По мнению Налогового департамента, оба мужчины сознательно задолжали государству, прекрасно понимая, что делают. Также их подозревают в том, что они нечестно поступили с конкурентами: дочерняя фирма JMV имела незаконное налоговое преимущество и работала в Эстонии скрытно, из-за чего пострадали местные автодилеры.