Налоговый департамент вынес решение. Автокомпания должна государству семизначную сумму
Налоговый департамент требует от дочерней фирмы JMV крупную сумму, но с самой компании, оказавшейся в долгах, уже нечего взыскать. Поэтому налоговики планируют выпотрошить кошельки ее бывших руководителей – Яака Лайксоо и Вирго Веймана.
Автосалон JMV Motors в Юлемисте, где на самом деле велась деятельность. Спор JMV, ввозившей в Эстонию машины с чешскими номерами, и Налогового департамента начался несколько лет назад.
Foto: Andras Kralla
По мнению Налогового департамента, оба мужчины сознательно задолжали государству, прекрасно понимая, что делают. Также их подозревают в том, что они нечестно поступили с конкурентами: дочерняя фирма JMV имела незаконное налоговое преимущество и работала в Эстонии скрытно, из-за чего пострадали местные автодилеры.
Крупный предприниматель Андрес Сонн заявил в ответ на статьи Äripäev, что никак не связан с автомобильным бизнесом JMV, и что его доля в Coop Pank никак не помогла получить финансирование для чешской автомобильной схемы.
