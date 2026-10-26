Пакоста хочет удалить из Коммерческого регистра данные о бывших руководителях

Министерство юстиции предлагает разрешить собственникам расторгать договор аренды, если долг арендатора превысит размер месячной арендной платы. Сейчас основанием для расторжения может стать задолженность как минимум за два месяца.
Facio Ehitus и покойный Николай Осипенко вошли в историю как мастера дробления компаний: предприятия разбивались на части, чтобы уйти от уголовной ответственности. Министерство юстиции намерено закрыть эту лазейку.
Девелопер Пеэтер Рааг занимается строительством многоквартирных домов в Таллинне уже более 20 лет. Под его руководством построено 11 многоквартирных домов, четыре из которых были профинансированы при помощи Omega Laen. Сейчас он собирается вдохнуть новую жизнь в историческую Капитанскую виллу, расположенной в Нымме по адресу Хийу-Малева, 13.