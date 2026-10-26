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Пакоста хочет удалить из Коммерческого регистра данные о бывших руководителях

Министерство юстиции и цифровых технологий ищет решение, которое позволит ограничить публикацию персональных данных в Коммерческом регистре, чтобы лучше защищать частную жизнь людей.
Под руководством министра юстиции и цифровых технологий Лийзы Пакоста ведомство ищет решение, которое позволит проверять компании и их руководство, одновременно защищая частную жизнь людей.
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