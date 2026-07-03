Коммерческий регистр взялся за политиков. «Одни разговоры и оправдания»

Обед в ресторане – не всегда деловая встреча, а покупка авиабилетов еще не говорит о командировке. Выписка из банка подтверждает лишь факт оплаты, но не поясняет, что к чему. И если в вашу фирму нагрянут с налоговой проверкой, без нужных документов вы ничего не докажете.
При подаче годового отчета фирмы розничный инвестор часто встает перед выбором – подать форму микро- или малого предприятия. В пользу первого варианта говорит простота, в пользу второго – прозрачность.
Нехватка аудиторов и высокая нагрузка поставили несколько биржевых компаний в сложное положение: с одной стороны, правила требуют подать отчет в срок, с другой – перегруженность аудиторов не позволяет вовремя передать отчет бирже.
Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.