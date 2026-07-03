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Коммерческий регистр взялся за политиков. «Одни разговоры и оправдания»

Десятки политиков, включая министров и членов ключевых комиссий Рийгикогу, оказались связаны с объединениями, не подавшими годовые отчеты вовремя.
Политик, депутат Рийгикогу Эстер Карузе (слева) ответила на вопрос, что может привлечь внимание при взгляде на ее компанию: «Вероятно, то, что годовой отчет не подан».
  • Политик, депутат Рийгикогу Эстер Карузе (слева) ответила на вопрос, что может привлечь внимание при взгляде на ее компанию: «Вероятно, то, что годовой отчет не подан».
  • Foto: Liis Treimann
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