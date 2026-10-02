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Расторгнуть договор с арендаторами может стать проще – минюст предлагает поправки

Министерство юстиции предлагает разрешить собственникам расторгать договор аренды, если долг арендатора превысит размер месячной арендной платы. Сейчас основанием для расторжения может стать задолженность как минимум за два месяца.
Министр юстиции Лийза Пакоста представила правительству законопроект, наделяющий собственника недвижимости правом расторгнуть договор аренды при задолженности по арендной плате всего за один месяц.
  • Министр юстиции Лийза Пакоста представила правительству законопроект, наделяющий собственника недвижимости правом расторгнуть договор аренды при задолженности по арендной плате всего за один месяц.
  • Foto: Liis Treimann
Законопроект предусматривает, что это правило будет распространяться также на коммунальные платежи, расходы на содержание здания и залоговый депозит, сообщает rus.err.ee.
При этом арендатору должны дать дополнительные 30 дней на погашение долга до прекращения договора. В случае судебного спора суд будет сразу устанавливать срок освобождения помещения, а решение о выселении сможет распространяться и на субарендаторов.
Минюст объясняет изменения тем, что действующие правила вынуждают владельцев жилья продолжительное время нести расходы при отсутствии арендных поступлений, причем вернуть накопившуюся задолженность впоследствии удается не всегда.
Минюст рассчитывает, что поправки вступят в силу 1 октября 2027 года.
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