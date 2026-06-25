Назад Пакоста не согласовала ограничение доступа к данным бенефициаров Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста не согласовала законопроект Министерства финансов, который ограничивает доступ к данным о фактических бенефициарах компаний.

Пакоста указала, что в проекте неясно, кто является ответственным обработчиком персональных данных – Министерство финансов или регистрационный отдел Тартуского уездного суда: «В законе необходимо четко определить именно ответственного обработчика персональных данных, поскольку любая обработка персональных данных представляет собой вмешательство в основные права, рамки которого должны быть установлены законом».