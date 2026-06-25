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Пакоста не согласовала ограничение доступа к данным бенефициаров

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста не согласовала законопроект Министерства финансов, который ограничивает доступ к данным о фактических бенефициарах компаний.
Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.
  • Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста.
  • Foto: Liis Treimann
Пакоста указала, что в проекте неясно, кто является ответственным обработчиком персональных данных – Министерство финансов или регистрационный отдел Тартуского уездного суда: «В законе необходимо четко определить именно ответственного обработчика персональных данных, поскольку любая обработка персональных данных представляет собой вмешательство в основные права, рамки которого должны быть установлены законом».
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