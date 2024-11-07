Большой опрос предпринимателей вселяет надежду: «Еще пять месяцев ноября, и над нами засияет солнце»
Почти половина из почти 1400 опрошенных Äripäev руководителей считают, что больше всего их деятельность сдерживает повышение налогов. Положительное влияние же оказывает снижение процентных ставок и оживление спроса.
В ежегодном опросе Инфобанка Äripäev приняли участие около 1400 руководителей. Foto: Andras Kralla/Julia Laidvee/Kollaaž
Инфобанк Äripäev дважды в год проводит опрос, в котором руководители из различных секторов экономики оценивают изменения в продажах компании, ценах на продукты или услуги, прибыли, заработной плате, численности работников и инвестициях на предстоящие полгода.