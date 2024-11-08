Назад 08.11.24, 16:31 Делов-то: россиян лишили права голоса, президент Трамп – это позор? Жара в студии В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» произошла жаркая заруба на тему того, означает ли победа Трампа упадок ценностей или, наоборот, победу здравого смысла. Пока мы выясняем, кто в интернете неправ, в Рийгикогу готовятся принять законопроект, лишающий россиян права голоса. Как к этому относиться?

Foto: Елена Ценно

Правильно ли россиян лишили права голоса? Решит ли это проблему безопасности? Почему из-за таких решений политиков в стране уже голосовать не за кого? Не обозлит ли такое решение русских в Эстонии (как граждан, так и неграждан)?

Трамп – президент? Серьезно?! Как ведущая страна мира могла до такого докатиться? Что это означает с точки зрения глобальных трендов? И так ли это вообще плохо? Никто из участников подкаста не хотел уступать.

Большой опрос предпринимателей показал, что наш бизнес верит в светлое будущее и экономический рост через полгода. Наивность? Или это обосновано экономическими показателями? Помогут ли центробанки наконец-то нашей стране выйти из кризиса?

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».