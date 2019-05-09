Владимир Вайнгорт • 9 мая 2019
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Продажа унаследованного приватизированного жилья: ненужный налоговый узел
Среди многих проблем, связанных с налогообложением, есть одна, актуальность которой растёт по мере движения времени. По той простой причине, что - увы - чем дальше, тем чаще уходят из жизни представители поколения девяностых годов, на долю которого выпала, среди многого другого, приватизация жилья.
Тем, кому в середине девяностых было около пятидесяти или даже сорок лет (а чаще всего именно в таком возрасте находились «ответственные квартирособственники», получившие и использовавшие право на приватизацию жилья), сейчас около восьмидесяти или семидесяти лет, и приватизированные ими когда-то квартиры всё чаще становятся наследованным имуществом.