Продажа унаследованного приватизированного жилья: ненужный налоговый узел

Среди многих проблем, связанных с налогообложением, есть одна, актуальность которой растёт по мере движения времени. По той прос­той причине, что - увы - чем дальше, тем чаще уходят из жизни представители поколения девяностых годов, на долю которого выпала, среди многого другого, приватизация жилья.

Владимир Вайнгорт, доктор экономических наук, научный руководитель клуба „Кардис“

Тем, кому в середине девяностых было около пятидесяти или даже сорок лет (а чаще всего именно в таком возрасте находились «ответственные квартирособственники», получившие и использовавшие право на приватизацию жилья), сейчас около восьмидесяти или семидесяти лет, и приватизированные ими когда-то квартиры всё чаще становятся наследованным имуществом.