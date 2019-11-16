Фуад Расулов: цикличность рынков на нашей стороне

Трейдер и тренер Фуад Расулов на конференции ДВ «Заставь деньги работать! КАК инвестировать в 2020 году?» Фото: Лийз Трейманн

Какой подход поможет инвестору в кризис, рассказал трейдер и тренер Фуад Расулов на конференции ДВ «Заставь деньги работать! КАК инвестировать в 2020 году?». По его словам, рынки цикличны, и эта цикличность на стороне инвестора.

По словам Расулова, уже с 2016 года различные показатели говорят о приближении кризиса. При этом, ближайший кризис может быть скорее похожим на неопределенность, нежели на разруху. И чем дольше продлится неопределенность, тем больше сможет заработать инвестор на акциях впоследствии.