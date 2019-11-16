В Таллинне проходит конференция ДВ «Заставь деньги работать!»

Прямо сейчас в конференц-зале отеля «Виру» проходит конференция ДВ «Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году?».

На ней выступают экономист Банка Эстонии Наталья Левенко, глава Таллиннской биржи Каарель Отс, трейдер, тренер и эксперт по инвестициям Фуад Расулов, владелец Admiral Markets и криптоэнтузиаст Александр Цихилов, член правления Coop Pank Ханс Пайома, инвестор Яак Роосааре и другие специалисты.

На конференции, среди прочего, будут обсуждаться следующие способы работы на финансовом рынке: торговля акциями, краудфандинг, трейдинг, инвестиции в недвижимость, пенсия, биткойн.