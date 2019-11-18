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Не верьте на слово при сделке с недвижимостью

Присяжный адвокат адвокатского бюро NJORD Елизавета Расторгуева на инвестиционной конференция ДВ и Клуба инвесторов "Заставь деньги работать! Как инвестировать в 2020 году" 16 ноября. Фото: Лийз Трейманн

По словам присяжного адвоката адвокатского бюро NJORD Елизаветы Расторгуевой, при покупке недвижимости стоит избегать устных договоренностей, а все нюансы надо уточнить у квартирного товарищества и городских ведомств.

Заключение сделки через нотариуса значительно уменьшает риски, но не избавляет от них. До визита к нотариусу, человеку, планирующему приобрести объект недвижимости, необходимо выяснить ряд вопросов.