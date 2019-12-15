С 2020 года вступает в силу выгодное для работодателей изменение

Поправкой к Закону о подоходном налоге устанавливается, что возмещение работникам стоимости билетов на проезд общественным транспортом между местом жительства и местом работы больше не является спецльготой и не облагается подоходным налогом.

Налоговый консультант Deloitte Advisory Тынис Эллинг

Закон об изменении Закона о подоходном налоге (TuMS), принятый Рийгикогу 21.11.2018, вызвал у меня легкую ухмылку. Сначала я принял новости за опечатку или какую-то шутку, но, оказалось, так и было задумано.