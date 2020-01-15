Имеющие высокую зарплату не смогут получить бесплатную юридическую помощь

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Если ранее критерием для оказания правовой помощи при поддержке государства был доход, меньше полутора средних зарплат по стране (2095,5€), то начиная с 15 января эта сумма понижается до 1700 евро в месяц, сообщило Эстонское юридическое бюро.

Бесплатную и оказываемую на льготных условиях правовую помощь с 15-го января смогут получать все живущие в Эстонии люди, средняя брутто-зарплата которых за календарный месяц в прошлом квартале составляла до 1700 евро.