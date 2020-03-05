Можно ли ввести в компании чрезвычайное положение и не платить зарплату?
Читатель спрашивает: Мы хотели бы ввести в компании чрезвычайный порядок, в рамках которого в течение двух недель не допускали бы к работе на предприятии людей, только что вернувшихся из поездки. Исходя из характера работы, некоторые работники могут работать удаленно, но не все. Мы уже уведомили работников о чрезвычайном порядке, но не все работники поняли серьезность ситуации. Поскольку это чрезвычайный порядок, мы не можем платить зарплату, когда работа не выполняется. Что нам следует делать?
Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда:
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