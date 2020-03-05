Можно ли ввести в компании чрезвычайное положение и не платить зарплату?

Читатель спрашивает: Мы хотели бы ввести в компании чрезвычайный порядок, в рамках которого в течение двух недель не допускали бы к работе на предприятии людей, только что вернувшихся из поездки. Исходя из характера работы, некоторые работники могут работать удаленно, но не все. Мы уже уведомили работников о чрезвычайном порядке, но не все работники поняли серьезность ситуации. Поскольку это чрезвычайный порядок, мы не можем платить зарплату, когда работа не выполняется. Что нам следует делать?

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Отвечает Кайре Саареп, заведующая отделом профилактики Инспекции труда: