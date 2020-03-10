Продажа подержанного автомобиля без НСО

Ведущий налоговый консультант Ernst & Young Baltic AS Тынис Эллинг объясняет, может ли обязанное по налогу с оборота лицо продать подержанный автомобиль без уплаты налога и когда это возможно.

Ведущий налоговый консультант Ernst & Young Baltic AS Тынис Эллинг. Фото: Eiko Kink

Тема продажи подержанных авто остро встала на повестке дня в начале 2018 года, после изменения принципов налогообложения спецльгот на транспортные средства. Началась массовая продажа принадлежащих коммерческим организациям автомобилей самим владельцам фирм. На тот момент казалось, что дешевле платить компенсацию за личный автомобиль, используемый для поездок на работу, чем спецльготу, размер которой зависит от мощности двигателя. Сразу зашла речь о том, что при продаже фирменного автомобиля собственнику все же существует ряд правил и ограничений, которые стоит соблюдать, дабы не попасть под пристальное внимание налоговых органов.