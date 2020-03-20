Когда арендатор может отказаться платить аренду?

Многие коммерческие предприятия, вынужденные приостановить деятельность из-за коронавируса, обратились к своим арендодателям с просьбой о помощи. В нынешней чрезвычайной ситуации арендаторы в исключительных случаях получают законное право потребовать снижения арендной платы или даже полной ее отмены до окончания чрезвычайной ситуации, сказал руководитель и партнер адвокатского бюро TARK Танел Тарк.

На этой неделе не раз говорилось о том, что исчезновение туристов, карантин и запрет на продажу алкоголя в барах уже заставили заведения Старого города обратиться со своими проблемами к арендодателям. Нет оборота – нет прибыли, не с чего и платить. Тарк дал совет, как поступить в этой ситуации.