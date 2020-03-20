dv.ee • 20 марта 2020
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Кредиты и поручительства KredEx для компаний, пострадавших из-за пандемии и ЧП

Государственные средства на поддержку предприятий, оказавшихся в трудной ситуации из-за распространения коронавируса, будут направлены через KredEx и Фонд развития сельской жизни. Ниже публикуем описание мер KredEx.

Гарантия для смягчения графика платежей по уже выданным банковским кредитам – на общую сумму 1 миллиард евро (верхний предел реализации поручительства – 600 миллионов евро) на следующих условиях:

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