Подсказка

Дмитрий Фефилов

7 апреля 2021 в 3:00 Поделиться:









Подсказка для начинающего инвестора: не мудри!

Иллюстративное фото.

Тема инвестирования, наконец, начала все глубже проникать в сознание людей. Но так как для многих эта сфера остается все еще мало изученной, новички зачастую неосознанно берут на себя чрезмерно большие риски. Как же все-таки поступить человеку, который только начинает свой путь в мире инвестирования и не желает рисковать по-крупному? Советует биржевой редактор «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов.

За последнее десятилетие новые технологии подарили розничным инвесторам огромный выбор возможностей для инвестирования. С одной стороны, это не может не радовать, так как это демократизирует инвестирование и делает рынки более эффективными. С другой - усложняет для инвестора задачу выбора. И если выбор сделан поспешно и неосознанно, то это может значительно увеличить риски, и в итоге привести к неприятным последствиям.

Золотое правило новичка - не мудрить

Одним из самых простых подходов, который, наверное, работает для новичков во всех сферах жизни - не мудрить. Не стоит в начале пути сразу начинать с каких-то специфических и сложных инвестиционных инструментов, например опционов, фьючерсов, криптовалюты и т.д. Это не означает, что их нужно игнорировать. Просто для новичка это точно не то, на что следует обращать внимание первым делом.

Будем честны: Таллиннская биржа по сравнению с мировыми рынками весьма скучная и спокойная.

Выбор площадки тоже имеет значение. Рынок США, разумеется, очень интересен и разнообразен. Однако, если вы в начале пути, то задумайтесь, а готовы ли вы стать участником крупнейшего в мире рынка, где миллионы профессионалов, опытных и богатых инвесторов работают уже десятки лет? Возможно для начала стоит все-таки набить руку на чем-то попроще, прежде чем отправляться в большое плавание с акулами Уолл-стрит.

Если эти аргументы вам кажутся разумными, то, по сути, ответ на вопрос, с чего же тогда начинать новичку, очевиден - Таллиннская биржа.

Площадка для новичка

Будем честны: Таллиннская биржа по сравнению с мировыми рынками весьма скучная и спокойная. Правда, за последний год на фоне мировых тенденций местный рынок тоже активизировался. Тем не менее, движения котировок акций, облигаций и фондов на десятки и тем более сотни процентов в год - тут весьма редкое зрелище. Ну а так как одним из критериев оценки риска как раз и является волатильность, то значит, и риски для инвестора тут ниже.

Немаловажно и то, что на Таллиннской бирже котируются бумаги местных предприятий, а значит, местный инвестор имеет возможность воочию познакомиться с товаром и услугами компании, акции которой он держит, лично задать вопросы руководству, быть в контакте с другими инвесторами и лучше ориентироваться в происходящем на местном рынке. Это весьма серьезные преимущества, которые у мелкого инвестора в зарубежные бумаги, как правило, отсутствуют.

Если вы желаете не только получать дивиденды, но и прибыль от роста цены акции, то тут понадобится уже более серьезный подход оценке бизнеса.

Ну и еще один важный аргумент в пользу Таллиннской биржи - отсутствие в местных банках платы за сделки с ценными бумагами. Бесплатные сделки с акциями и фондами (не облигациями) на балтийской бирже можно совершать сейчас через Swedbank или LHV. Учитывая, что для мелкого инвестора, особенно на зарубежных рынках, это весьма серьезная статья расходов, то отсутствие платы дает неограниченные возможности для «пробы пера» молодому инвестору, который не должен переживать, что каждая транзакция будет съедать часть его прибыли.

Инструменты для новичка: акции, облигации, фонды

Если преимущества Таллиннской биржи вас убедили, то тогда и с выбором инструментов ситуация будет гораздо проще, так как их число тут весьма ограничено. И это для начинающего инвестора большой плюс, так как меньше соблазна пускаться во все тяжкие.

В основном списке Таллиннский биржи представлено 16 предприятий, названия которых у всех на слуху. Стоимость их акций варьируется от нескольких центов до пары десятков евро. Разумеется, сама стоимость акции без дополнительных показателей не говорит нам о том, хорошее это или плохое предприятие. Но сам факт того, что цена акции доступна любому человеку - хорошая возможность для начинающего инвестора купить одну или несколько акций разных предприятий.

В случае с облигациями бизнес вам принадлежать не будет, но вы будете кредитором этого предприятия.

Большая часть эстонских предприятий ежегодно выплачивает дивиденды, и это тоже приятный бонус. Прошлый год продемонстрировал, что большинство местных биржевых компаний способно даже в кризис распределять прибыль между инвесторами. Однако если вы желаете не только получать дивиденды, но и прибыль от роста цены акции, то тут понадобится уже более серьезный подход к оценке бизнеса.

Стоит ли говорить о том, что чем серьезней и скрупулезней вы подходите к выбору объекта инвестирования, тем больше вы снижаете свои инвестиционные риски. Даже если вы просто хотите жить на дивиденды, следить за предприятием, в которое вы инвестировали, все-таки стоит. В конце концов, вы акционер, а значит часть этого бизнеса принадлежит вам.

В случае с облигациями бизнес вам принадлежать не будет, но вы будете кредитором этого предприятия. То есть, купив облигации, вы даете деньги в долг. У этого инструмента есть два важных преимущества.

Во-первых, вы, как держатель облигации, стабильно получаете фиксированный процент (так называемый купон) до момента погашения, выкупа облигации. Это дает вам возможность просчитать вашу доходность по облигации на несколько лет вперед, до момента продажи или погашения облигации, не взирая на происходящее на рынках. И если дивиденды компания может сократить или вообще отменить, то с купонами это дело не пройдет.

Кончено, в случае банкротства заемщика, вы можете потерять часть или даже все. Но и тут облигации имеют преимущество перед акциями - так как вы являетесь кредитором, при ликвидации предприятия вы будете стоять в очереди на возврат средств перед акционерами.

Стать пайщиком фонда, что, по сути, приравнивается к акционеру, на Таллиннской бирже проще простого. Из пяти фондов Балтийской бирже только один является эстонским - это небезызвестный Baltic Horizon Fund. Хорош он тем, что, в отличие от дивидендов, которые акционеры получают раз в год, пайщики этого фонда получают свой процент ежеквартально. Так же, как и большинство держателей облигаций. Только если облигации зачастую стоят минимум 1000 евро, то паи фонда - чуть более одного евро. И важно еще то, что за сделку с паями два банка в Эстонии у вас ничего не возьмут, тогда как при сделках с облигациями вам придется уплатить небольшой процент, каким бы банком вы не пользовались.