C 1 июля вступят в силу изменения в правилах по НСО для стран ЕС

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что с 1 июля посылки, заказанные из-за пределов Европейского Союза, будут облагаться налогом с оборота. Это означает, что и с посылок, заказанных до 1 июля, которые поступят в Эстонию после этой даты, надо будет уплачивать НСО.

Eсли сейчас налогом с оборота облагаются заказанные за пределами Европейского Союза посылки стоимостью более 22 евро, то после вступления в силу изменения декларировать на таможне нужно будет все посылки; с них надо будет уплачивать НСО.