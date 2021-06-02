Должен ли потребитель платить за открытие бутылки?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Департамент защиты и потребителей поясняет – что делать, если заведение общественного питания просит клиента заплатить плату за открытие бутылки?

В Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обратился потребитель в связи со случаем, когда предприятие общепита в Таллинне добавило к счету плату за открытие бутылки. Поскольку рестораны только что открылись, и теперь люди снова могут ходить на обеды и ужины вне дома, департамент открыто комментирует этот случай и призывает клиента информировать о любых дополнительных платах, добавленных к счету.