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Изменение закона упрощает жизнь компаниям, оказывающим услуги в других странах ЕС

Тынис Эллинг, ведущий налоговый консультант Ernst & Young Baltic AS Фото: Частный архив

СМИ широко освещали изменения правил налогообложения при дистанционной торговле товарами. Гораздо меньше освещались изменения, произошедшие в сфере дистанционного оказания услуг.

Эти изменения принесут облегчение тем предпринимателям, которым до сих пор приходилось бороться с административными расходами, возникавшими в других странах ЕС.