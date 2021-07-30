Поручительство KredEx для покупки жилья: кому, сколько и на каких условиях

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Каждая пятая сделка по приобретению недвижимости с помощью жилищного кредита Luminor происходит благодаря гарантии KredEx. Однако при каких условиях можно ходатайствовать о гарантии KredEx и правда ли, что ею можно воспользоваться только один раз в жизни? Объясняет пресс-служба Luminor.