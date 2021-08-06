dv.ee • 6 августа 2021 в 6:01
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Проверки COVID-сертификатов отменяются для богослужений и общепита на паромах

С 9 августа отменяются проверки эпидемиологической безопасности на церковных службах и в заведениях общепита на паромах, обслуживающих внутренние линии, сообщает пресс-служба правительства Эстонии.

Кафе на пароме Leiger, который обслуживает линию Рохукюла-Хелтермаа (иллюстративное фото)  Фото: Андрас Кралла

С начала следующей недели проводить богослужения и религиозные обряды можно с учетом того, что в помещении в них может принимать участие до 50 человек, при этом помещение должно быть заполнено не более, чем наполовину, говорится в распространенном правительством пресс-релизе.

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