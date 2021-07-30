dv.ee • 30 июля 2021 в 14:04
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Йыкс: правительство требует носить маски потому, что провалилось с другими мерами

Аллар Йыкс.  Фото: LIIS TREIMANN

Решение правительства снова ввести обязанность носить маски поднимает вопрос о способности государства справляться с кризисами, считает бывший канцлер права Аллар Йыкс, передает rus.err.ee.

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«Создается впечатление, что различные ограничения, в том числе обязанность носить маски, вводят потому, что правительство тотально провалилось с другими мерами. Что касается вакцинации, то сейчас кажется, что слабые результаты пытаются компенсировать дополнительными ограничениями», - сказал Йыкс.

Он также сослался на недавнее обращение госконтролера Янара Хольма, в котором тот, по мнению Йыкса, хорошо подметил невозможность добиться успеха без плана. Причиной нагромождения проблем Йыкс считает не столько ответственность политиков, сколько бездействие чиновников.

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