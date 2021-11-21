Шпаргалка инвестора: что выбрать - инвестиционный счет или юрлицо?

Предприниматель прилетел из Эстонии в отпуск на Кипр и попал за решетку
Российский предприниматель Лев Саляев, последние несколько лет живший в Эстонии, арестован на Кипре, куда приехал на отдых. Россия требует его экстрадиции, обвиняя в незаконной приватизации госпредприятия. Эстонский МИД утверждает, что помочь никак не может.
Российский предприниматель Лев Саляев, последние несколько лет живший в Эстонии, арестован на Кипре, куда приехал на отдых. Россия требует его экстрадиции, обвиняя в незаконной приватизации госпредприятия. Эстонский МИД утверждает, что помочь никак не может.