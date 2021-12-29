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29 декабря 2021 в 11:50 Поделиться:









Елена Соломина: 7 деталей публичного выступления, в которых кроется дьявол

Ведущая передач ETV+ и автор курса по ораторскому мастерству «Спикер на пике» Елена Соломина дала практические советы о том, как улучшить качество публичных выступлений.

Елена Соломина - автор курса по ораторскому мастерству «Спикер на пике». Фото: Марко Мумм

Зачастую эксперты и предприниматели, имея весомый опыт и глубокие знания, перед аудиторией чувствуют себя, как первоклассники: не знают, как поставить ноги, куда засунуть руки (которых по ощущениям стало пять и все мешают), как посмотреть одним взглядом сразу на всех и - что самое главное! - как сохранить ясность мысли.