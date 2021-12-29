Елена Соломина: 7 деталей публичного выступления, в которых кроется дьявол
Ведущая передач ETV+ и автор курса по ораторскому мастерству «Спикер на пике» Елена Соломина дала практические советы о том, как улучшить качество публичных выступлений.
Елена Соломина - автор курса по ораторскому мастерству «Спикер на пике».Фото: Марко Мумм
Зачастую эксперты и предприниматели, имея весомый опыт и глубокие знания, перед аудиторией чувствуют себя, как первоклассники: не знают, как поставить ноги, куда засунуть руки (которых по ощущениям стало пять и все мешают), как посмотреть одним взглядом сразу на всех и - что самое главное! - как сохранить ясность мысли.
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