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    Фото: смотрите, как прошел Эстонский деловой форум 2022

    Фото: Марко Мумм

    В четверг состоялась конференция "Деловых ведомостей" - Эстонский деловой форум 2022, на котором выступили 14 спикеров из самых разных областей - от реальных производств до технологических компаний.

    В ситуации пандемии уровень неизвестности стал беспрецедентным. Как использовать ветер перемен себе на пользу? Это и многое другое предприниматели и эксперты обсуждали на "Эстонском деловом форуме 2022. На волне перемен".
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