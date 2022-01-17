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    НТД объясняет: когда следует платить подоходный налог с продажи недвижимости?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Скоро начнется период подачи деклараций о доходах, и перед теми людьми, которые в прошлом году продали недвижимость, встанет вопрос – нужно ли декларировать сумму, полученную от продажи недвижимости, и платить с нее подоходный налог в размере 20%?

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