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    Подсказка предпринимателю: пять шагов до форс-мажора

    Эксперты адвокатского бюро Sorainen по недвижимости и строительному праву Кятлин Сехвер и Пирет Йессе.Фото: kaupo kikkas

    Дом не будет готов вовремя, потому что в Украине война? Эксперты адвокатского бюро Sorainen по недвижимости и строительному праву Кятлин Сехвер и Пирет Йессе приводят пять шагов по использованию положений о форс-мажоре.

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