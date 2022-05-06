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dv.ee

6 мая 2022 в 8:49 Поделиться:









Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком?

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Читатель спрашивает: работодатель отклонил мое заявление на отпуск по уходу за ребенком, сказав, что у меня на это время нет замены. Можно ли так делать? В чьи обязанности входит поиск замены?

Работодатель может отказать в отпуске по уходу за ребенком только в ограниченном числе случаев:

• если работник просит отпуск по уходу за ребенком в свободные дни — отпуск по уходу за ребенком работник может брать только в свои рабочие дни;

• работник внес свой отпуск по уходу за ребенком в график отпусков, но просит его у Департамента социального страхования в другое время — работодатель не обязан с этим соглашаться, поскольку время внесенного в график отпуска можно менять только по соглашению сторон;

• на работе возникла непредвиденная необходимость — в первую очередь в связи с угрозой возникновения ущерба (из судебной практики, например, для избежания неплатежеспособности работодателя во время производства по санации);

• работник сообщает о желании уйти в отпуск позднее, чем это предусмотрено законом, — это должно быть, как правило, не менее чем за 14 календарных дней, но в отдельных случаях и не менее чем за 30.

Таким образом, если работник выполнил требования закона при подаче заявления на отпуск по уходу за ребенком, работодатель не может отказать в предоставлении этого отпуска.