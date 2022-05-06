  • Поделиться:

    Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком?

    Иллюстративное фотоФото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: работодатель отклонил мое заявление на отпуск по уходу за ребенком, сказав, что у меня на это время нет замены. Можно ли так делать? В чьи обязанности входит поиск замены?

    Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда.
    Работодатель может отказать в отпуске по уходу за ребенком только в ограниченном числе случаев:
    • если работник просит отпуск по уходу за ребенком в свободные дни — отпуск по уходу за ребенком работник может брать только в свои рабочие дни;
    • работник внес свой отпуск по уходу за ребенком в график отпусков, но просит его у Департамента социального страхования в другое время — работодатель не обязан с этим соглашаться, поскольку время внесенного в график отпуска можно менять только по соглашению сторон;
    • на работе возникла непредвиденная необходимость — в первую очередь в связи с угрозой возникновения ущерба (из судебной практики, например, для избежания неплатежеспособности работодателя во время производства по санации);
    • работник сообщает о желании уйти в отпуск позднее, чем это предусмотрено законом, — это должно быть, как правило, не менее чем за 14 календарных дней, но в отдельных случаях и не менее чем за 30.
    Таким образом, если работник выполнил требования закона при подаче заявления на отпуск по уходу за ребенком, работодатель не может отказать в предоставлении этого отпуска.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Переговоры об СПГ-терминале завершены: Alexela и Elering не смогли прийти к соглашению
Налоги работающих беженцев идут государству в казну. Почему не напрямую самоуправлениям?
ЕС пересматривает план нефтяных санкций против России: Венгрия просит больше времени
Влияние санкций
Германия арендовала четыре плавучих СПГ-терминала
Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
Власти Германии арендовали четыре плавучих СПГ-терминала, первый из которых начнет работу до конца нынешнего года.
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Квартальный оборот Merko Ehitus вырос, однако чистая прибыль снизилась
Оборот строительного концерна Merko Ehitus в первом квартале увеличился на 13,8% до 68,4 млн евро, однако чистая прибыль компании снизилась на 11% до 3 млн евро.
Оборот строительного концерна Merko Ehitus в первом квартале увеличился на 13,8% до 68,4 млн евро, однако чистая прибыль компании снизилась на 11% до 3 млн евро.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
В Европе всё больше пенсионеров. И Эстония должна этим воспользоваться
Эстония может зарабатывать 200 миллионов евро в год, оказывая лучший в Европе сервис для активных пенсионеров, считает преподаватель Пярнуского колледжа Маргрит Кярп.
Эстония может зарабатывать 200 миллионов евро в год, оказывая лучший в Европе сервис для активных пенсионеров, считает преподаватель Пярнуского колледжа Маргрит Кярп.
Все мнения
Эпицентр
В Эстонии пропадает еда: «спасать» её пытаются волонтёры, бизнес и чиновники
Вынужденная потеря еды из-за недостатков планирования – глобальная проблема, не чуждая и Эстонии. Сейчас из-за роста цен и ожидающихся перебоев с поставками продовольствия, вызванных войной России с Украиной, особенно важно оптимизировать использование продуктов питания.
Вынужденная потеря еды из-за недостатков планирования – глобальная проблема, не чуждая и Эстонии. Сейчас из-за роста цен и ожидающихся перебоев с поставками продовольствия, вызванных войной России с Украиной, особенно важно оптимизировать использование продуктов питания.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи SPECIAL EDITION: Илон, Илон, ну зачем?
Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
Внеурочный. Внеплановый. Неожиданный. Непонятно откуда возникший. Одним словом - специальный выпуск “Вкуса биржи”, ПОЛНОСТЬЮ посвящённый покупке Илоном Маском Твиттера.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение